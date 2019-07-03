隔晚美股續升。內地上月服務業PMI跌至4個月低位，拖累A股今早偏軟，昨日「七翻身」開局上升的港股，今早表現反覆回吐。

恒指今早低開93點，報28781點後，曾低見28721點，最多跌154點，其後拗腰倒升，重上28800點水平，高見28891點，最多升16點，惟升勢動力不足，並調頭倒跌，於28800點水平爭持，半日收報28823點，下跌52點或0.18%，成交金額446億元；國指跌69點或0.64%，報10911點。

蒙牛（2319）創新高，半日升4.56%，收報32.1元，是升幅最大的藍籌；萬洲（0288）跌2.53%，收報8.08元，是跌幅最大的藍籌。領展（0823）升2.14%，收報98.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；騰訊（0700）跌1.05%，收報358.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

另有兩隻藍籌創新高位，友邦（1299）升0.29%，收報86.45元；港鐵（0066）升0.47%，收報53.2元。

本地地產股逆市上升，恒地（0012）升1.85%，收報44.1元；新地（0016）升1.81%，收報135元；新世界發展（0017）升1.6%，收報12.68元。收租股九龍倉置業（1997）更升2.01%，收報55.75元。

市場已消化華為或逐步解禁將有助全球5G商用發展，手機設備股回吐，通達（0698）挫4.62%，收報0.62元；丘鈦（1478）挫3.83%，收報6.53元；舜宇（2382）跌2.27%，收報86.2元。

物業管理股炒上，中海物業（2669）升6.27%，收報4.24元；奧園健康（3662）升5.03%，收報4.8元；雅生活（3319）升3.86%，收報13.98元。

希瑪眼科（3309）發盈喜，料上半年盈利大升逾1倍，半日飈升21.45%，收報5.38元。

中煙香港（6055）曾飆43.5%，高見28.5元創新高，其後升幅收窄，半日升5.74%，收報21元。

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