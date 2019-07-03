外電報道，歐盟成員國決定支持由國際貨幣基金會(IMF)總裁拉加德(Christine Lagarde)接替即將於10月底結束任期的德拉吉(Mario Draghi)，成為下任歐洲央行行長。

提名後仍需數月批准，完成後將成為首名歐央行女行長。現年63歲的拉加德曾任法國財政部長，她於2011年成為領導IMF的首位女性。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)外匯策略主管Bipan Rai稱，這意味著歐洲央行首席經濟學家Philip Lane的影響力會更大，對歐元產生利淡效果。

瑞穗表示，拉加德被任命為歐央行行長可能會產生一種印象，即政治影響會對歐元區貨幣政策的討論產生影響。同樣認為，由於拉加德缺乏央行經驗，將需要幕僚提供大量支持，即Philip Lane的影響力將會增加。

EdenTree Investment Management的基金經理ChrisHiorns表示，拉加德是歐元區量化寬鬆政策的早期支持者，早前曾警告收緊貨幣政策的影響，認為拉加德適合政策更具擴張性的歐洲央行。

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