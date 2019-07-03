港股昨日大升後今早回吐，恒指低開93點或0.33%，報28781點，成交金額18億元；國指今早低開34點或0.32%，報10946點。

昨日升市火車頭舜宇（2382），今早跌1.81%，報86.6元，是跌幅最大的藍籌，另一重磅股友邦（1299）跌0.81%，報85.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。連日回吐的領展（0823）反彈，升0.62%，報96.6元，是升幅最大的藍籌，受近日利好消息支持的平保（2318）升0.57%，報97.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。

油價大跌，中石化（0386）跌0.19%，報5.33元；中石油（0857）跌0.69%，報4.31元；中海油（0883）跌0.88%，報13.5元。

新加坡金管局上周表示，擬發行5張數字銀行（Digital Bank；香港稱虛擬銀行）牌照，當地電競設備商雷蛇（1337）今日表示，有意申請該牌照。開市報1.72元，升1.17%。

微創醫療（0853）公布，建議分拆上海微創心脈醫療科技於上交所科創板獨立上市一事，已獲中證監通過。開市報6元，升1.35%。

希瑪眼科（3309）發盈喜，料上半年盈利大升逾1倍，今早開市升11.5%，報4.94元。