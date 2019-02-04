【開市焦點】港股ADR跌74點 美10年期債息跌至近2年低
文章日期：2019年7月3日 08:51
美股再升，標普500更再創新高，不過港股ADR則先行回落74點或0.26%，報28800點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.56%，折合報360.38元；匯控（0005）升0.44%，折合報65.63元；建行（0939）跌0.53%，折合報6.36元。
留意目前美國10年期國債息跌至1.9637%，見2016年11月來最低。
今日焦點股份可留意：
中行（3988）境外發行優先股計劃獲批。
匯豐銀行現樓按揭市佔率首位被中銀香港（2388）挑戰，經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓預計，中銀香港積極加強按揭業務，下月將有機會搶佔按揭之冠。
新加坡金管局上周表示，擬發行5張數字銀行（Digital Bank；香港稱虛擬銀行）牌照，當地電競設備商雷蛇（1337）表示，有意申請該牌照。
中國奧園（3883）公布，今年6月集團實現合同銷售金額約153億元人民幣，同比增長約28%。
香港零售銷售連跌4個月，政府統計處公布，本港今年5月零售總銷貨價值估計為400億元，按年跌1.3%，勝市場預期的跌4.3%。
微創醫療（0853）公布，建議分拆上海微創心脈醫療科技於上交所科創板獨立上市一事，已獲中證監通過。
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