美股延續升勢，標普500指數再創歷史新高，道指輕微高開2點後，最多曾升70點，而在美國擬對歐洲加徵關稅，以及經濟、企業數據放緩下，油價大跌超過4%，道指最多亦曾跌84點。另外，10年期美國債息跌穿2厘，跌至1.98%，金價升至1400美元以上。

道瓊斯工業平均指數收漲69點，升幅0.26%，報26786點。標普500指數收漲8點，升幅0.3%，報2973點。納斯達克綜合指數收漲17點，或0.23%，報8109點。

麥當勞升1.59%，報209.58美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻22點，而波音跌0.65%，報354.16元，拖低道指15點。

科技股方面，蘋果收市報202.73元，升0.58%，谷歌母公司Alphabet收市報1112.6元，升1.14%，亞馬遜收市報1934.31元，升0.63%，Facebook收市報195元，升1.03%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.37%，報389點。德國DAX指數收漲0.05%，報12526點；法國CAC 40指數漲0.17%，報5576點；英國富時100指數收漲0.83%，報7559點。