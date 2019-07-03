中美元首會晤帶來的成果比預期理想，利好投資氣氛，加速資金流入港股，中美貿易摩擦緩和，相關股份成為追捧對象。

恒指昨高開361點後在高位拉鋸，全日上下波幅不足200點，收報28,875點，升332點或1.17%；國指升0.91%。大市成交1,124億元，高於60天平均近兩成。恒指逼近兩萬九卻步，該關口阻力不輕，倘未能突破或觸發回吐，而10天線（28,300點）成為首個支持位；中線有機會27,400至29,000點上落整固。

恒指28300點為首個支持

大市表現比恒指國指更佳，恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.84%、1.94%，中小型股表現更強。據《明報》港股數據庫，升跌比率84比16，升逾3%佔上升股份近三成；陽燭對陰燭為56比44，大市升勢全面，買盤動力強且積極。

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成升約2%以上，中美恢復貿易談判，美國放寬華為禁令，科技器材表現一枝獨秀，藍籌股舜宇（2382）、瑞聲（2018）升逾7%。上周提到行業中領漲的舜宇、中興通訊（0763），已分別逼近90元及24元重要阻力，沽壓料逐步增大。丘鈦（1478）昨買盤積極，跳升突破6.5元阻力，該水平成為短線重要支持，守穩有望上試7元或以上水平。

丘鈦突破阻力 有望上試7元

出口股亦受追捧，藍籌股創科（0669）、申洲（2313）破頂；萬洲（0288）、敏華（1999）、敏實（0425）、偉易達（0303）皆做好，升約4%以上，但普遍未能升破6月高位。風險胃納高漲，博彩及消閒、汽車相關、軟件服務、醫藥保健升逾2%且有逾八成股份上升。上周提到的澳博（0880）、銀娛（0027）、中生製藥（1177）都有買盤支持。軟件金蝶（0268）及車股長汽（2333）買盤積極，但分別受制於9元、6元阻力，宜待突破。

中國擴大部分行業的外資開放，人民幣匯價轉穩，刺激中資航空股受到追捧，紙股亦受惠可以留意。內地終端紙製品需求疲軟，加上進口廢紙管制趨嚴，對紙業的毛利及盈利造成壓力；理文造紙（2314）積極尋求其他方法替代廢紙入口，以抵消所受影響，垂直業務模式及擴充規模，有助業務平穩發展。

理文的市帳率不足1倍，處於近10年低位，已反映不利因素，隨着投資氣氛好轉，有助股價反彈。走勢上，該股上月跌至5元喘定回升，上升動力增強，昨高收50天線上，呈轉好趨勢，後市料可上試6元關口甚至前平台底約6.3元。

[劉思明 數據尋寶]