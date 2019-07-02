新加坡金管局上周表示，擬發行5張數字銀行（Digital Bank；香港稱虛擬銀行）牌照，當地電競設備商雷蛇（1337）今日表示，有意申請該牌照。

雷蛇策略總監李立明表示，正在考慮申請數字銀行牌照，並希望藉此推動新加坡金融行業的創新。他指出，雷蛇贊同新加坡金管局的決定，認為是有遠見、能協助當地銀行業進一步擴大及向消費者開放更多金融選擇。雷蛇在金融科技業務上有快速的增長，例如旗下的電子支付系統Razer Pay e-wallet 已處理了數十億美元的交易，集團亦剛公布與VISA合作推出一項預付方案。他指出，集團在全球有18個辦公室，而新加坡的總部擁有最多的員工，集團一定會考慮申請數字銀行牌照。

新加坡金管局曾在去年揚言，無意推出虛擬銀行，但上周宣布會發出5張數字銀行牌照，當中包括兩張全銀行牌照，容許牌照持有人提供全範圍的銀行服務，及從零售客戶中吸取存款；另外會有3張批發銀行牌照，容許牌照持有人服務中小企及其他非零售客戶群。而雷蛇今次有意申請的是前者。新加坡金管局稱，計劃在8月起接受申請。

雷蛇今日收報1.7元，升1.2%。

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