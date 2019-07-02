香港零售銷售連跌4個月，政府統計處公布，本港今年5月零售總銷貨價值估計為400億元，按年跌1.3%，勝市場預期的跌4.3%，亦較4月跌4.5%收窄3.2個百分點。與去年同期比較，今年首5個月的零售業總銷貨價值跌1.8%。扣除期間價格變動後，5月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌1.7%，首5個月計跌2.2%。

分類產品方面，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌2.7%，較4月跌11.8%有所收窄，衣物、鞋類及有關製品跌3.7%；電器及其他未分類耐用消費品跌14.8%，藥物及化妝品按年升1%，百貨公司亦升0.3%。民生消費方面，超級市場貨品跌0.8%；食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）升3.1%，新鮮蔬果升12.1%、其他未分類食品升4.7%。

政府發言人表示，零售銷售5月跌幅收窄，部分原因是內地勞動節假期今年較遲出現，令5月訪港旅客人數有顯著升幅，整體而言近月零售業銷售表現維持疲弱。發言人又指，環球經濟環境充滿不確定因素，消費情緒依然審慎，短期內困擾零售業銷售前景。不過訪港旅遊業持續增長，以及本地勞工市場大致平穩，應該可以繼續帶來一些支持，政府會密切留意相關情況。

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