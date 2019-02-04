港股上月打破「六絕月」困局，受中美貿易談判重啟磋商帶動，在「七翻身」的首個交易日做好，重上100天線(28592點)之上，並創近2個月高位。

恒指今早裂口高開361點，報28904點，早段曾升幅收窄，低見28768點，升逾200點後，大部分時間於28900點水平爭持，一度高見28959點，最多升416點，午後於28800點和28900點區間上落，全日收報28875點，上升332點或1.17%，成交金額1123億元；國指升99點或0.91%，報10981點。

舜宇（2382）升9.29%，收報88.2元，是升幅最大的藍籌；九龍倉置業（1997）跌0.73%，收報54.65元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.78%，收報362.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻79點；建行（0939）跌0.12%，收報6.39元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低111點。

重磅股方面，友邦（1299）升2.31%，收報86.2元；平保（2318）升3.04%，收報96.65元；匯控（0005）升0.85%，收報65.35元。

防守性股份亦做好，電能實業（0006）升2.14%，收報57.4元；長建（1038）升1.65%，收報64.75元；中電（0002）升1.33%，收報87.35元；煤氣（0003）升1.27%，收報17.54元

汽車股午後炒上，比亞迪（1211）料今年銷量增長七至八成，全日升3.29%，收報48.7元；北京汽車（1958）更飈6.74%，收報5.23元；東風（0489）飈5.63%，收報6376元。

6月份博彩毛收入達238億澳門元，較去年同期上升5.9%，為今年以來最大升幅。濠賭股上揚，金沙中國（1928）升7.36%，收報40.1元；銀娛（0027）升7.12%，收報56.4元；永利澳門（1128）漲5.83%，收報18.52元。

美國總統特朗普在G20峰會期間稱，美方有可能會解除對華為的一些限制。手機設備股炒上，瑞聲（2018）升7.1%，收報47.5元；丘鈦（1478）飈14.12%，收報6.79元；通達（0698）抽升8.33%，收報0.65元。

市場憧憬華為逐步解禁將有助全球5G商用發展，5G概念股抽升，昂納科技（0877）升5.01%，收報4.4元；鐵塔（0788）升4.88%，收報2.15元；京信通信（2342）升4.6%，收報1.82元。

本地地產股上升，新世界發展（0017）升2.13%，收報12.48元；信置（0083）升2.9%，收報13.48元；恒地（0012）升0.58%，收報43.3元。

南船及北船之間重組合併已醞釀多年，昨日兩集團旗下在內地上市共8家公司發布，母公司籌劃戰略性重組，旗下在港上市的中船海防（0317）爆升12.78%，收報7.68元；中國船舶（3877）收報1.06元，無升跌。

香港電視（1137）繼續做好，今早陽燭上升，全日抽升14.73%，收報5.14元。

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