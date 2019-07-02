嘉利國際（1050）在兩年前開展房地產業務，並於上個財年開始有房產項目入賬，業務收入達2.26億元，整體收入佔比由17/18財年的2%升至9%。主席助理兼財會部主管何偉汗透露，集團現有的「嘉輝豪庭」第三期房產項目，目前只剩120個超過1000呎的大單位，現時的銷售將會放緩，望與將於年底開始預售的第四、五期一同銷售。

他又指，集團未來將繼續發展房地產業務，包括投地、重建舊廠房的商住用地等，而收益將會用於投資土地、發展工業新業務，以及派息。

集團首席財務官蔡瑋軒又形容，房地產業務與工業是「相輔相成」，如工業業務表現在今年或受經濟大環境影響，但房地產則銷售暢旺，相信兩者收入表現可互補。

集團於上個財年的每股股息為8.0仙，未有如往年般派發特別股息。集團將於明年成立40週年，蔡瑋軒稱，據以往例子，相信集團明年將有機會派發特別股息。

記者：周綺琪

其他報道：

【企業動向】嘉利國際：貿易戰影響不大 主要訂單鎖定至2022年

【內房融資】正榮︰料近兩周完成銀團貸款

【騰訊Switch】騰訊刊招聘廣告 任天堂Switch推出又近一步

【A股收市】滬深兩市走勢分化 上證回吐0.03% 深成指二連揚

【減管理費】匯豐強積金減費

【準備出手】李克強：採取定向降準和降準 降低中小企實際利率

羅兵咸料港交所能蟬聯集資王 全年集資可超3000億

【啤酒有價】百威上市料籌最多764億元 或成歷來第六大集資新股