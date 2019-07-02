今年內房頻傳融資困難，但正榮地產（6158）執董、副總裁兼財務總監陳偉健指，公司近一、兩周會完成銀團貸款，並在今日獲證監批出約31億元（人民幣，下同）私募債，加上上半年在境外發行多筆美元債置換舊債，短債基本已還得「八八九九」，料全年淨負債率可維持在去年底水平，去年底集團淨負債率為74%。

陳偉健指，過去一年多積極重整債務結構，包括將高息信託減少，將利息約5%的開發貸大增一倍等，目前境內外貸款比例約三七比，手持現金約300億元，足夠覆蓋短債。集團近日又發行了2億美元永續債，他解釋主要是內地一筆30億元（約4.5億美元）的永續債到期，而財政部現時收緊境內永續債發行，息率又要由以往7.5厘加500點子，升至12.5厘水平，故先在境外發行初始分派率為10.25%的2億美元永續債作過渡，以減低一次性置換對權益影響的壓力，餘下部分將逐步償還，但未來將不打算再發行永續債。

公司去年首進大灣區佛山拿地，陳偉健表示對大灣區看得較保守，因現時地價太貴，除非是當地企業或早著先機的先頭部隊，否則衝入場不太合適。相反，集團有意發展於港發展，目標是物色商用物業，但「中環難以計數」，故暫仍處於物色階段。

至於內地地產主業方面，他表示集團目前仍集中發展強二線城市，惟受限價、限售等影響，買地方面不攻大項目，主攻中小型項目，目標是「開發完走得快」。但由於已晉升為千億級房企，加上資金充裕及境內外融資渠道暢通，將會減少合作項目，增加權益項目。

談及市場環境，陳偉健認為在中美貿易戰下，下半年將會「大放水」，加上外圍減息等因素將利好房地產。不過由於調控持續，內地二線城市續行「因城施策」，仍難大幅加價，目前在售項目毛利率約25%水平，淨利率有所提升，目標是未來一兩年達至雙位數。

記者：方楚茵

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