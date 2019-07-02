羅兵咸永道公布，2019上半年首次在本港主板上市集資共有78間公司，按年升近34%，上半年總集資額近700億港元，按年升35%。但選擇在「GEM」上市的企業就由去年的50間，大幅跌至6間。羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢認為，「GEM」上市的企業減少的原因主要因為簡化轉板申請程序的取消，使企業傾向直接在主板上市。

2019上半年首次上市公司集中在零售、消費品及服務業，佔55%，其次為金融服務及工業。另外，上半年暫未有公司以「同股不同權」形式上市，新經濟行業公司首次上市有13間，較去年同期跌近七成。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦對2019下半年本港IPO市場樂觀，認為除非有重大壞消息，否則港交所在全球IPO市場排名會是「坐亞望冠」。他解釋，下半年已有近200間企業排期上市，預期會有2宗「超大型IPO」成功在港進行，集資額達500億港元或以上，3-5間企業IPO集資額在100億港元或以上，全年總集資額在2500億至3000億港元左右。

雖然早前中美貿易糾紛持續，但是黃煒邦指暫時未見有公司因此推遲上市時間表。黃煒邦續指暫時未見本港近期發生的政治事件對恆生指數有大影響，認為下半年首次上市集資企業在定價上可以更進取。

記者：葉子晴