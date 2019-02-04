中美貿易談判重啟磋商，隔晚美股上升。港股在7月首個交易日表現做好，升逾300點，創近兩個月高位。

恒指今早高開361點或1.27%，報28904點，甫開後升幅曾收窄，升225點，低見28768點，其後多次於28900點水平爭持，高見28959點，見5月8日以來高位，最多升416點，半日收報28929點，上升386點或1.35%，成交金額646億元；國指升146點或1.35%，報11028點。

瑞聲（2018）升9.13%，收報48.4元，是升幅最大的藍籌；九龍倉置業（1997）跌0.64%，收報54.7元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.84%，收報362.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻80點；建行（0939）跌0.59%，收報6.42元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低101點。

6月份博彩毛收入達238億澳門元，較去年同期上升5.9%，為今年以來最大升幅。濠賭股上揚，金沙中國（1928）升7.5%，收報40.15元；銀娛（0027）升7.79%，收報56.75元；永利澳門（1128）升6.17%，收報18.58元。

美國總統特朗普在G20峰會期間稱，美方有可能會解除對華為的一些限制。手機設備股炒上，丘鈦（1478）抽升14.12%，收報6.79元；通達（0698）升10%，收報0.66元；舜宇（2382）升9.05%，收報88元。

市場憧憬華為逐步解禁將有助全球5G商用發展，5G概念股抽升，鐵塔（0788）升4.88%，收報2.15元；中興（0763）升4.66%，收報23.6元；京信通信（2342）升4.02%，收報1.81元。

本地地產股上升，信置（0083）升2.9%，收報13.48元；新世界發展（0017）升2.13%，收報12.48元；恒地（0012）升1.05%，收報43.5元。

內險股和A股ETF上揚，中人壽（2628）升4.99%，收報20.2元；平保（2318）升3.57%，收報97.15元；南方A50（2822）升2.54%，收報15.36元；安碩A50（2823）升2.41%，收報15.3元。

南船及北船之間重組合併已醞釀多年，昨日兩集團旗下在內地上市共8家公司發布，母公司籌劃戰略性重組，旗下在港上市的中船海防（0317）爆升11.6%，收報7.6元；中國船舶（3877）升3.77%，收報1.1元。

香港電視（1137）繼續做好，今早陽燭上升，半日漲13.39%，收報5.08元。

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