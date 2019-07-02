恒指升386點，收報28929點，成交金額646億元。中美重啟貿易談判，暫不加徵新關稅兼美企可向華為供應零部件，結果較預期更佳，A股昨日大升2至3%後，今早港股亦表現強勢，友邦（1299）新高，平保上試52周高位98元，再次迫近紅底股之列。手機設備、5G概念股大升，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升接近10%，鐵塔（0788）和中興（0763）亦升近5%。德銀看好濠賭股前景，加上中國暫時報復美企的可能性大減，整個版塊普遍升幅達7%。最強的仍是中烟（6055），今早再升40%。

筆者近期推介的周期性股份普遍有不俗表現，航空、汽車、造紙股等都見理想。內房股則個別發展，近期集中炒作中小型股份，奧園（3883）今早新高，金茂（0817）漲5.4%。

由於中美關係突然改善，很多版塊短期都會有很大重估空間，只是升勢很急，宜分段入市控制風險。筆者覺得在習特會前已強勢的股份升勢會更穩，當中最好的是保險股，龍頭當然是友邦和平保，會是核心之選，但一來人行對非銀金融提供大量流動性，包商銀行後的融資問題已逐漸淡化，二來A股市場有望重拾動力，一些落後的內險股也可博反彈。

當中較穩陣的是中國人壽（2628），在平保已升至歷史高位，中壽相距高位仍有10%。進取則可考慮中國太平（0966），集團往績就是A股的變倍器，當A股回落時股價跌幅更大，上升時亦表現更佳。現價與高位差距達20%，料會吸引資金博反彈。

張兆聰

明報首席評論員