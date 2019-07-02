星美控股（0198）被匯豐銀行提出清盤呈請一案，於今早交由高等法院公司法法官夏利士法官審理。星美一方代表律師提出反對清盤，並質疑匯豐一方未有清楚支票授權簽名便進行透支處理。匯豐的代表律師則直指，星美的賬户根本不夠資金結算支票，亦長時間未獲星美處理好事實，因此採取行動。夏利士聽畢多方律師陳詞，決定在7月8日下午4時30分讓星美就反對清盤方面，提交進一步證據，並讓匯豐一方於7月22日下午4時30分回應星美提交的證據。

在庭上，代表電視廣播（0511）（TVB）的律師指，鑒於星美控股與TVB早已達成債券交易，並留意到匯豐提出將星美清盤，及有關清盤呈請有被撤回的可能，因此TVB有意在緊接之後，接替匯豐的債權人位置，但是無意於今早聆訊，進一步採取行動。

星美的代表律師今早指，星美否認在被匯豐質疑在支票透支兼沒有足夠款項結清一事，沒有採取行動回應。反而他質疑銀行在收到支票兑現，沒有核對清楚票上的簽名是否星美的授權簽票人，亦無視在簽名樣式有異星美提出止付的指示，並認為銀行有責任根據反洗錢操作，去向客人查問及核對簽票人身份。同時，他亦要求法院給予14天時間，提交反對匯豐清盤的理據。

匯豐一方代表律師則指，若非星美向銀行發出現金支票，又太遲放足夠資金入户口，反而預期銀行可以自行處理，加上星美又長時間，在透支後長達10星期未有回應匯豐如何結清款項，同時得悉開始有債權人向星美追討，前後涉及60億元債務，因此不覺得星美有條件反對今次清盤呈請，並要求給予14天時間，就星美的反對理由，及星美可能刊發的公告，作出回應。

夏利士聽畢多方律師陳詞，最終給予星美時間在7月8日下周一下午提交進一步反對清盤理據，並定於7月22日下午給予匯豐回應。

記者：陳偉燊

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