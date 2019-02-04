美國總統特朗普表示中美已經開始談判，復市的港股今早高開361點或1.27%，報28904點，成交金額39億元；國指今早高開127點或1.18%，報11009點。

美國放寬對華為的出口，華為供應商舜宇（2382）升8.98%，報87.95元，是升幅最大的藍籌，其他手機設備股亦向上，丘鈦科技（1478）升10.8%、中國軟件國際（0354）升9.4%、比亞迪電子（0285）升8.6%，而非華為相關的手機設備股亦跟升，瑞聲科技（2018）升5.6%、中興通訊（0763）升5.5%。

大市氣氛向好，重磅的騰訊（0700）升4.31%，報367.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻122點；不過另一重磅股建行（0939），則因除淨，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低108點，不過股價開市升0.298%，報6.4元。港鐵（0066）跌0.19%，報52.5元，是跌幅最大的藍籌。

蒙牛（2319）以40.1億元人民幣現金的價格出售石家莊君樂寶乳業51%的股份。開市報30.8元，升1.8%。

「南北船」合併，中船防務（0317）升7.2%。

OPEC成員國支持將原油減產協議延長9個月，以等待市場恢復平衡。中石化（0386）升0.38%，報5.33元； 中石油（0857）升0.93%，報4.35元；中海油( 0883)升1.05%，報13.5元。

發改委調研美團點評（3690），雙方同意在服務監測評價方面加強合作。開市報68.5元，無升跌。

中國全通（0633）發公告指，集團於6月27日接獲原告Prosper Talent Ltd入稟高等法院原訟庭，狀告該集團、執行董事陳元明、集團的間接全資附屬公司中國全通科學與工程技術發展公司。開市報0.235元，無升跌。

中證監刊出郵儲銀行（1658）招股說明書申報稿，郵儲銀行計劃於上海交易所上市，發行不超過51.7億股A股，即不超過A股發行後總股本的6%。郵儲銀行開市報4.59元，跌1.07%。

6月份博彩毛收入達238億澳門元，較去年同期上升5.9%，為今年以來最大升幅。但是按月比較，則下跌8.2%。銀娛（0027）升6.36%，報56元；金沙中國（1928）升3.88%，報38.8元。

中證網報道近日各地銀保監向轄區內各信託公司下發《關於保險資金投資集合資金信託有關事項的通知》放寬監管，群益證券分析師廖晨凱認為，有利保險股。平保（2318）升4.48%，報98元；中人壽（2628）升3.22%，報19.86元。

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