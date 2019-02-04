中美於G20峰會重啟易談判，昨日港股休市未能跟隨外圍上升，而美國總統特朗普隔晚亦表示中美新一輪貿易談判已經開始，刺激美股升兩日，港股今早復市，隔晚ADR升200點或0.7%，報28743點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.99%，折合報363.15元；匯控（0005）升0.97%，折合報65.43元。

今日焦點股份可留意：

建行（0939）今日除淨。

蒙牛（2319）以40.1億元人民幣現金的價格出售石家莊君樂寶乳業51%的股份。

OPEC成員國支持將原油減產協議延長9個月，以等待市場恢復平衡。俄羅斯能源部長Alexander Novak表示，該國將研究將OPEC+庫存目標從2013-2017年平均水平改為2010-2014年平均水平的提議。

發改委調研美團點評（3690），雙方同意在服務監測評價方面加強合作。

中國全通（0633）發公告指，集團於6月27日接獲原告Prosper Talent Ltd入稟高等法院原訟庭，狀告該集團、執行董事陳元明、集團的間接全資附屬公司中國全通科學與工程技術發展公司。

中證監刊出郵儲銀行（1658）招股說明書申報稿，郵儲銀行計劃於上海交易所上市，發行不超過51.7億股A股，即不超過A股發行後總股本的6%。

6月份博彩毛收入達238億澳門元，較去年同期上升5.9%，為今年以來最大升幅。但是按月比較，則下跌8.2%。

中證網報道近日各地銀保監向轄區內各信託公司下發《關於保險資金投資集合資金信託有關事項的通知》放寬監管，群益證券分析師廖晨凱認為，有利保險股。

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