美國總統特朗普表示中美新一輪貿易談判已經開始，相關人員通過電話進行了很多溝通，消息刺激美股道指連升兩日，高開205點後，最多曾升290點，並逼近前高位。OPEC同意將減產協議延長9個月，刺激油價向上，紐約期油一度升穿60美元，收市升1.1%報59.09美元。

道瓊斯工業平均指數收漲117點，升幅0.45%，報26717點。標普500指數收漲22點，升幅0.77%，報2964點。納斯達克綜合指數收漲84點，或1.07%，報8091點。

蘋果升1.83%，報201.55美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻24點，而波音跌2.07%，報356.46元，拖低道指51點。

科技股方面，蘋果收市報201.55元，升1.83%，谷歌母公司Alphabet收市報1100元，升1.58%，亞馬遜收市報1922.19元，升1.5%，Facebook收市報193元，無升跌。

歐洲STOXX 600指數收漲0.78%，報387點。德國DAX指數收漲0.99%，報12521點；法國CAC 40指數漲0.53%，報5567點；英國富時100指數收漲0.97%，報7497點。