習特會前夕，恒指跌近200點後回穩。執筆時會面已結束，特朗普指會議極好且勝預期，美國不再加徵新關稅，但中美雙方仍未各自發表聲明，結果與市場預期的無協議但同意繼續談判差不多。只要關稅戰沒有升級，對市場已算是利好。筆者覺得市場某程度上已適應了中美關係緊張，對股市影響會逐漸減弱，經濟和企業盈利將主導後市，低估值的周期股份，中長期而言有不俗的值博率。

回顧過去兩個月，中港股市5月份暴跌而反映中美談崩，但可能是憧憬雙方由全面開戰轉為打打談談，又或者市場發現貿易戰對不少股份和行業的影響沒想像中大，又或者是估值已作出調節，6月份股市又回升，港股更是創2000年來最佳的6月份表現。展望第三季以至下半年，貿易戰未必對股市影響那麼大，市場都習慣了與之共存，更重要的還是經濟走向。經過4、5月的走弱後，6月份出現回穩，個別周期行業也見回暖，紙業股可留意。

中美關係對股市影響減弱

紙業股過去兩年處於大型下跌周期。一方面，中國收緊廢紙進口，整個行業一下子或者根本無法找到同樣廉價的替代，成本顯著上升，另一方面是中美貿易戰下整體需求偏弱，再加上早兩年（2016/2017年）時經濟景氣，大廠在增加產能比較積極，現在開始陸續投產，一下子供應增、需求弱、成本升同時出現，全行業步入寒冬。龍頭玖紙（2689）截至2018年12月底止中期純利便大跌43%。由於廢紙進口限額會愈來愈少，成本仍在上升，需求至今也未見明顯復蘇，即使市盈率只有5、6倍，股價也完全無法轉勢，筆者推介了幾次也是無功而回，股價仍在尋底。

產業資本增持低市盈率 股價上升空間巨

但有時候估值底會先於盈利底。當市值遠低於產能重置成本，企業寧願併購也不會新增產能，市場消化興建中的新增產能後，行業就會出現轉勢。內地上市的博匯紙業近日公告稱，被寧波亞洲紙管紙箱有限公司舉牌，持股比例達5%。有分析指博匯紙業目前約350萬噸的造紙產能的重置成本，與公司僅約50億元人民幣的市值之間存在明顯估值差，意思即收購產能較自行建設更為划算。事實上，玖紙兩年前計劃新增200買噸產能，所需資本開支就達到90億元。

一般來說，產業資本對於行業何時見底最清楚，若最低潮已出現，而現時最低的盈利又配上僅約5倍的市盈率，一旦復蘇的話，股價會出現巨大上升空間。但如上文所說，產業資本增持往往是最低點，但由最低點到行業回升前，仍要先行消化過剩產能，故參考以往經驗，由產業資本增產再到股價進入升浪，一般會有6個月至12個月的時間差。

走勢上，玖紙由2017年第3季尾見頂後展開大型跌浪，至今已差不多兩年時間，由分析員到散戶都清楚行業面對的問題。近期股價回升並開始略為升破下降軌，最終能否確認轉勢仍要觀察，但利淡因素已充分反映，中國6月份高頻經濟數據又顯示回穩，中美緊張關係又暫時不再惡化，即使暫未看到需求回升，但現階段小注逢低收集，中長線勝選頗高。

[張兆聰 還看今朝]