日本經濟產業早前表示，日本將收緊對韓國智能手機顯示器和芯片所用高科技材料的出口限制後，韓國回應指，將向世貿(WTO)提訴。

有關材料包括氟化聚酰亞胺(fluorinated polyimide)、光刻材料以及高純度氟化氫等，日本將停止優惠待遇，並要求出口商每次出口都需要獲得批准，批准週期約為90天。

氟化聚酰亞胺用於製造智能手機顯示屏幕，高純度氟化氫可用作製造半導體的蝕刻氣體，而光刻材料是一種用於將電路圖轉印至半導體基板的薄膜。

據日本產經新聞周日報導指，目前日本生產的氟化聚酰亞胺和光刻材料佔全球產量的90%，蝕刻氣體約佔70%，因此難以尋找替代供應商。韓國的三星電子表示正研究此事，而SK海力士則未予置評。

事件起源於去年10月，韓國最高法院裁決新日鐵住金對在二戰期間強徵的韓國勞工給予賠償。日本認為，強徵勞工的問題在1965年兩國恢復外交關係時就已經獲得解決，不接受法院判決，要求進入仲裁。

韓國產業通商資源部表示，將採取包括在WTO提出起訴訟的措施，來反對日本限制部分科技材料出口的計劃，該國正尋求分散進口來源，並開發本土產品，又形容日本限制材料出口的計劃是對韓國法院裁決的「經濟報復」。

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