財經事務及庫務局局長劉怡翔發表網誌指出，香港推出強積金制度近20年，現時應該進一步改善制度，政府及積金局正在籌備成立「積金易」中央平台，強積金計劃的行政工作可中央處理，令工作更標準、精簡及自動。

劉怡翔解釋，強積金於2000年成立，當時因應實際環境及需要，以分散方式運作，目前是盡快普及服務，未實行制度時，只有三分一的工作人口可享有退休保障，現時已有84%的總就業人口透過強積金計劃、職業退休計劃、法定退休金或公積金計劃獲取保障。

他預計，成立「積金易」中央平台後，可帶來4方面的效益，包括提升用戶體驗、提升制度的整體效益、減少規管工作和合規負擔及增加成員得益。

劉怡翔指出，政府已委託積金局擔任項目執行機構，負責建立、擁有及營運中央平台。積金局將於7月3日（周三）向立法會提交首階段的立法建議，修訂《強制性公積金計劃條例》，以賦予積金局明確的權力以成立全資附屬公司，作為建立、擁有和營運中央平台及法律實體。

積金局同時亦會制訂標準化的強積金註冊計劃行政工作程序，以準備招標工作及下一階段的全面法例修訂工作，目標是於2022年完成開發中央平台，並分階段投入運作。