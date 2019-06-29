中美重啟貿易談判，美國暫不向其餘3000億美元的中國進口貨品徵收關稅，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，因此這些貨品主要是成衣、手表、玩具、鞋等對港商影響較大的貨品，因此可以說是鬆了口氣。不過，因為美國總統特朗普善變，因此對之後的談判不敢太過樂觀。

劉達邦指出，早前增加的25%關稅沒有調減，因此對個別低增值、利潤低的行業仍會有影響。客戶下訂單時會更審慎，或視乎廠商能夠做到的貨品質量、交貨速度方面，能否在其他市場上找到替代。

香港工業總會主席郭振華表示，去年12月中美元首會面後協議暫停上調關稅3個月，預期今次都會至少暫停加關稅有3個月，廠商為免再加關稅而提前出貨，加上過去一個月出貨停頓，因此這段期間工廠需要趕工完成訂單。

對於新一輪關稅談判，郭振華指出上調3000億美元的中國進口貨品，對美國消費者直接有影響，在本月舉行的聽證會已有不少公司提出反對，認為美國上調這些關稅也有困難。他認為選舉在即，美國難以取消關稅，但可能下調關稅稅率，長期保持在10%，因為市場較易消化。因為成本問題，過去廠商已遷移至東南亞生產，即使停止增加關稅，遷廠仍會持續，至於因當地條件不適合而不能遷移的廠商，如高新科技，則會開拓國內市場。