市場期待中美元首在今日舉行的會晤，美股周五收市上升，道指上升73點或0.28%，報26599點；標普500指數上升16點或0.58%，報2941點；納指上升38點或0.48%，報8006點。

總結6月份，道指上升7.19%，為1938年大蕭條末期以來的最大的6月份升幅。標普500指數上升5.48%，為創下1955年以來最大的6月升幅。年初至今，標普500指數累升17.3%，創下1997年以來的最大上半年升幅。

New England Investment and Retirement Group財務顧問John Ham表示，市場關注習特會，認為會在貿易戰停火，只是停火程度的問題。另外聯儲局立場轉鴿，亦是上半年推升的動力。

昨日能源股、關稅敏感的工業股指數上升幅度最大，美國大型銀行通過了聯儲局壓力測試，銀行股指數上升2.4%跑贏大市。美匯指數報96.13點，變動不大。

恒指夜期昨跌18點，收報28487點，低水56點。ADR港股比例指數28537點，跌4.72點。匯控ADR折合報65.23港元，比本港高收0.66%，騰訊ADR折合報353.63港元，比本港高收0.29%，中國移動ADR折合報70.77港元，比本港低收0.53%。