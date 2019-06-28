繼昨日匯豐調整轉按的優惠後，據了解，中銀香港（2388）今晚亦決定跟隨，借貸金額200萬元以下的轉按，H按封頂水平加0.1厘至P-2.65厘，即實際封頂息率為2.475厘。

另外，現金回贈方面，中銀香港由現時最多2.1％，減少60點子至1.5％，且適用於全部轉按客戶。以上調整在下周二（7月2日）生效。

至於一般二手按揭，中銀香港亦針對細額貸款作微調，貸款額200萬元以下的二手按揭，封頂息率亦加0.1厘至P-2.65厘，即實際封頂息率為2.475厘。雖然昨日匯豐未有調整二手按揭，但本月初匯豐已率先把300萬元貸款以下的封頂息率加至2.475厘，中銀香港這次調整是追貼匯豐。

調升封頂息率至2.475厘後，以200萬元貸款額計算，假設供款年期為30年，每月供款上升102元至7876元。現金回贈方面，由2.1％減至1.5％，每100萬元貸款減少6000元。

今日較早前，中銀香港發言人指出，會密切留意市場發展，不時重檢按揭服務條件，並重申現時的私樓按揭利率為H+1.24厘，鎖息上限為P-2.65厘，P按為P-2.75厘，現金回贈可高達2％。但據了解，若非細額貸款，鎖息上限最低可做到P-2.75厘，現金回贈最多2.1％。