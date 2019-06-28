中國體外診斷（IVD）產品分銷商華檢醫療（1931）將於明日（29日）起招股至7月5日，合共發售3.33億股，當中10%作香港公開發售。招股價介乎3.07至3.68元，以中間價每股3.38元計算，預計集團此次將能集資約10.31億元。每手為1000股，入場費約3717.08元。中銀國際為獨家保薦人，集團料於7月12日起在主板上市。

國家近年實施「兩票制」，即藥廠賣藥到分銷商開單一張，從分銷商賣到醫院則開另一張單，藉此減少醫院高價買藥，並從藥企收取回佣以謀取利潤。據招股書顯示，分銷業務佔集團去年收入的98.7%，被問及措施會否影響公司銷售業務表現，集團執行董事兼總經理林賢雅指，集團早前收購的威士達為外國IVD製造商希森美康的獨家代理，在「兩票制」中能取得「第一票」；而集團旗下的上海公司「達承」有70%為直銷業務，故能取得「第二票」。因此，他相信兩票制的實行對集團影響不大。

投資銀行摩根史丹利（大摩）早於16年已入股集團，對於大摩在集團上市後會否設有禁售期或出售，首席財務官周傳波表示，雙方一直溝通良好，據其了解，對方亦對集團發展和IVD市場有信心，相信對方未有計劃退股。

集團於年初收購威士達餘下的六成股權，此次集資將有約45%用作結清其現金代價；另有約30%將用作向集團及威士達現有股東派發的特別股息。集團主席、執行董事兼行政總裁何鞠誠稱，其股票代號「1931」，寓意集團於19年會在擴大威士達在全國的覆蓋面、發展上海市場，以及在自有品牌的研發等三方面「三劍齊發」。

記者：周綺琪

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