大快活（0052）全年少賺16.7%至1.799億元，香港及內地同店銷售分別持平及跌6%，集團行政總裁陳志成表示，香港市場6月的同店銷售有升幅，冀上半財年可錄得中單位數增長，期內人均消費為38元，預計未來加價幅度「合理」，約1至2%。

陳志成解釋，上財年開始時加價幅度比較急速，人均消費急升至40元，顧客即有反應，因此已調整至38元水平。

集團執行主席羅開揚指出，集團已不斷加薪吸引員工，現時整個集團約有5000名員工，仍有800個職位空缺。同業翠華（1314）今日透露未有凍薪計劃，部分員工可加薪1至2%，問及大快活的加薪計劃，羅開揚聽畢問題，即一面愕然，反問「加1%？係咪佔收入（比例）？」，坦言「只加1%會畀員工鬧」，集團平均加薪5至6%，部分表現良好員工的加幅更高。

至於內地業務，陳志成解釋，由於期內有一間店舖所在的商場正進行裝修，要等待取得消防牌照才可以營運，不過仍計入營運中店舖，令同店銷售錄得下跌，撇除該分店，上財年同店銷售升6%。他續稱，內地已有2至3間分店正在裝修。

截至今年3月底，集團共營運159間餐廳，包括香港138間及內地11間分店，以及10間特色餐廳。陳志成表示，上半財年在港將開設5間新店，下半年亦預計開設6間店，目標開設11至12間店，會選擇人流多的地點。

大快活中午公布業績，午後股價急跌，收市跌6.6%至26.9元。

記者：蕭嘉聰