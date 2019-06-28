翠華（1314）全年少賺94.1%至474.1萬元，期內共經營83間餐廳，公司首席運營官兼中國區行政總裁唐錦雄指出，今個財年策略是「固本培元」，整合個別地區的店舖網絡，期內有2至3間店舖租約期滿，亦會繼續開設分店，冀整體店舖數目可持平。

翠華今年6月1日作人事變動，包括主席李遠康兒子李祉鍵擔任行政總裁等。被問到今年會否加價，唐錦雄表示，新班子完成內部檢討後，會有適當安排。公司主席兼執行董事李遠康表示，會因應食品價格調整售價，預計首季會有結果，又指「過去百物騰貴，翠華好克制，麵包店都冇加價」。

公司財務總監周正亨透露，上個財年香港的同店銷售保持平穩，內地則錄得低單位數的跌幅，由於內地消費轉變，會調整店舖網絡，包括將面積較大的店舖，轉為租用面積較細的舖位。

近日有傳翠華有意全體員工凍薪，周正亨稱，未有考慮凍薪，個別表現良好的員工薪金有1至2%的增幅，亦增加了一日假期。

公司執行董事兼行政總裁李祉鍵上任後首次出席業績會，被問到上任的感受，他笑言有一點緊張，但會以正面、輕鬆態度面對傳媒，未來會專注加強公司的同店銷售增長，以及推廣品牌至世界各地。

記者：蕭嘉聰

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