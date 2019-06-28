市場觀望中、美在G20峰會期間就貿易談判會議結果。在6月份最後一個交易日，港股先升後跌，表現牛皮。

恒指今早高開11點，報28632點後隨即調頭轉跌，早段跌穿28600點、100天線(28578點)及28500點水平，午後跌穿上午低位，最見28416點，最多跌204點，尾市跌幅逐步收窄，重上28500點水平，全日收報28542點，下跌78點或0.28%，成交金額717億元；國指跌15點或0.14%，報10881點。

總結本周，恒指累升68點或0.24%；國指累跌39點或0.36%。

恒指方面，整個6月累升1641點或6.1%，打破傳統「六絕月」的困局；第二季則跌508點或1.75%，而上半年累升2696點或10.43%。國指方面，整個6月累升494點或4.76%；第二季則跌497點或4.37%；上半年累升757點或7.48%。

藍籌股方面，中海外（0688）升2.49%，收報28.8元，是升幅最大的藍籌；旺旺（0151）跌3.2%，收報6.35元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.75%，收報6.73元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；匯控（0005）跌0.38%，收報64.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

總結本季，中生製藥（1177）成最強藍籌，整季上升15.63%；聯通（0762）則成最差藍籌，全季下跌16.8%。上半年內，中生製藥升56.97%，成藍籌最強股份；中石油（0857）則跌10.4%，成藍籌最差股份。

重磅股方面，騰訊（0700）跌0.06%，收報352.6元；平保（2318）跌0.27%，收報93.8元；友邦（1299）升0.06%，收報84.25元；匯控（0005）跌0.38%，收報64.8元。

金礦股逆市做好，靈寶（3330）升2.8%，收報1.47元；招金（1818）升1.27%，收報8.75元；SPDR金（2840）升1.16%，收報1043元。

5G概念股向下，昂納科技（0877）挫3.9%，收報4.19元；中通服（0552）跌2.89%，收報6.06元；中興（0763）跌2.38%，收報22.55元。

利豐（0494）今早中途停牌，中午公布新加坡主權基金淡馬錫入股旗下利豐物流21.7%股權，涉及代價3億美元(約23.4億港元)。利豐什後復牌，股價抽升，全日升11.48%，收報1.36元。

力寶華潤（0156）全年虧損收窄至7823.3萬元，派末期股息0.5仙。力寶華潤股價上揚，全日飈升13.1%，收報0.164元。

大摩首予聯塑（2128）「增持」評級，目標價7.5元。聯塑創一年新高，聯塑全日升7.72%，收報6.28元。

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