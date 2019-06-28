餐飲股大快活（0052）公布，截至3月底全年賺1.8億元，按年跌16.7%﹔每股基本盈利1.4元，派末期息0.81元，按年跌22.9%，全年連中期息共派1.18元，按年跌16.9%，派息比率為84%。

期內，收入29.705億元，按年增加4.6%﹔但來自中港溢利均呈下跌。當中來自本港餐廳的分部溢利近2.08億元，按年跌13.8%，分部分收則增近5.1%﹔內地餐廳的分部溢利近699萬元，按年跌22%，分部收入為1.23億元，按年跌5.6%。

集團指本港同店銷售增長率持平，分部溢利下跌主要原因是由於人力及租金成本上升所致，在年內開設了7間新快餐店，未來集團將繼續專注發展其核心快餐業務，並增加更多據點。

內地則因一間旗艦店於期內需暫時停業進行裝修工程，加上為將於2019/2020財政年度開業的新店作出了較大的投資，導致大快活於年內的中國內地業務受到輕微影響，以人民幣計算的同店銷售跌6%。

截至三月底集團開設了8間新分店，香港開設7間分店及在中國內地開設1間分店，於香港合共經營148間店鋪，包括138間快餐店及10間特色餐廳，內地則經營11間店鋪。

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