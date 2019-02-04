市場觀望中、美在G20峰會期間就貿易談判會議結果，隔晚美股下跌。今日為港股第二季最後一個交易日，受內地A股表現影響，港股先升後跌，跌穿100天線(28577點)。

恒指今早高開11點，報28632點，甫開後隨即倒跌，跌穿28600點水平，早段於28500點水平爭持，於A股午市收市前，恒指跌幅擴大，低見28419點，最多跌202點，其後略為回穩，半日收報28460點，跌161點或0.56%，成交金額353億元；國指跌48點或0.44%，報10849點。

中海外（0688）升1.96%，收報28.65元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；萬洲（0288）跌2.81%，收報7.95元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.79%，收報350元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

重磅股方面，友邦（1299）跌0.71%，收報83.6元；匯控（0005）跌0.54%，收報64.7元；平保（2318）跌0.05%，收報94元。前高層涉貪的港交所（0388）半日跌1.08%，收報274元。

金礦股逆市做好，靈寶（3330）升2.8%，收報1.47元；山東黃金（1787）升1.68%，收報21.15元；SPDR金（2840）升1.55%，收報1047元。

石油股偏軟，中海油（0883）跌1.49%，收報13.26元；中石化（0386）跌1.31%，收報5.28元；中石油（0857）跌1.15%，收報4.3元。

5G概念股向下，中國優通（6168）挫4.23%，收報0.68元；昂納科技(（0877）挫3.9%，收報4.19元；中興（0763）跌2.81%，收報22.45元。

力寶華潤（0156）全年虧損收窄至7823.3萬元，派末期股息0.5仙。力寶華潤今早飈升，半日飈14.48%，收報0.166元。

大摩首予聯塑（2128）「增持」評級，目標價7.5元。聯塑創一年新高，半日升5.83%，收報6.17元。

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