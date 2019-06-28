習特峰會前夕，恒指跌161點，收報28460點，成交金額353億元。市場主流看法是中美緊張關係會有改善，料雙方會為局勢降溫而願意繼續談判。但特朗普反覆無常，再考慮到此前美朝峰會也在最後一刻徹底談崩，投資者都傾向先行部份獲利，形成今天中港股市受壓。

重磅藍籌股偏弱，對貿易戰敏感的萬洲（0288）沽壓較大跌3%，但另一敏感股舜宇（2382）連日急彈過後今早僅跌不足1%，表現偏強。

短期市況全看明天的習特會，但從基本因素出發，不少周期性版塊估值頗為吸引，紙業股是其中之一。今年紙品需求疲弱，新產能又落成應市，整個行業都處於低潮期，兩大紙業股預測市盈率都降至5倍左右。雖然未看到需求回升，但紙股近日明顯轉強，一個原因是產業資本開始入市，博匯紙業近日公告稱，被寧波亞洲紙管紙箱有限公司舉牌，持股比例達5%。

有分析指博匯紙業目前約350萬噸的造紙產能的重置成本，與公司僅約50億元人民幣的市值本之間存在明顯估值差，意思即收購產能較自行建設更為化算。一般來說，產業資本對於行業何時見底最清楚，若最低潮已出現，而現時最低的盈利又配上僅約5倍的市盈率，一旦復蘇的話，股價會出現巨大上升空間。但參考以往經驗，由產業資本增產再到股價進入升浪，一般會有6個月至12個月的時間差，唯現階段小注逢低收集，中長線勝算頗高。

張兆聰

明報首席評論員