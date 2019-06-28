港交所（0388）負責新股審批的前高層涉貪，廉署及證監採取聯合行動調查。港交所主席史美倫及行政總裁李小加今早同時出席上市儀式，皆強調再好的制度亦會有爛蘋果，港交所會加強檢視現行制度。

李小加表示，爛蘋果到處都有，而且到「哪個籃子都會爛」，認為香港上市制度以披露及市場化為主導，整體制度沒有問題，而且證監隨時可以介入，並每年都會對港交所進行審核，強調兩個機構不是割離的制度。

港交所身兼上市商業機構，又是監管機構，當中的利益向被詬病。李小加指，因為公眾利益要求一視同仁，故該所不會因為公司規模大小而決定可否上市，而是只要公司能符合上市要求及規則就可以上市，所以不存在為賺錢而不斷放行小型企業上市。

被問及如果不合要求的上市公司因此掛牌，令投資者利益受損，港交所會否有賠償機制。李小加指，目前仍未見到有公司出問題是因為未能達到上市規則的要求，但如投資者認為自己因此有損失，該所有不同機制讓投資者可申訴。

市傳涉案的楊金隆與另一名聯合主管史琳均是李小加親自錄用。他又表示，他只會參與上市主管戴林瀚職級的聘用工作，惟不會參與上市科其他職級員工的聘請。

身兼行會成員的史美倫亦提到，香港目前處於「非常困難的時候」，法治及法治精神為香港核心價值的基礎，認為每人都有責任維護核心價值。她又提到，本屆政府上任首兩年已聚焦在改善民生，相信《逃犯條例》風波慢慢平息後，行政長官林鄭月娥之後將更關注民主相關的政策。

她亦主動提起涉貪事件，表示現在調查正在進行中，不便評論，惟港交所會全力與有關部門合作，該所向來都有依機制檢視目前制度。她表示，制度再好都不能避免爛蘋果，不能就單一事件就蓋棺而論，要港交所交出新股審批權。

記者：陳惠恩

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