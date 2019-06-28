南華早報引述消息指，本港首富李嘉誠於其創立的汕頭大學的影響力可能正在沒落(wane)，校方於過去數月提議將其子李澤楷剔出管理委員會。據報李嘉誠將不會出席今日的畢業典禮，是18年來首次，而李澤楷亦不會出席。

報道指，有關消息正值內地收緊對大學的意識形態把握，以及內地對李嘉誠撤資的指控之際。報道指，於汕大的共產黨代表正採取措施改變過去數十年汕大相對自由、國際化思想的環境，包括外籍教師在內，均被要求出席學習意識形態的課堂，而學生亦不准許參與海外的實習計劃。

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該報於今年3月亦曾報道，學校被指做了一些不好的工作(poor job)踼到共產黨的底線，以及未有阻止非法的宗教「滲透」，黨的代表要求學校要密切監察學生及老師的言論，不論是在校內還是網上，以及要「加強管理」外籍教師，和審查學術領導的政治背景。

報道又指，雖然過往亦有傳聞基金會於汕大的存在正逐步減少，而雙方亦曾否認基金會會撤出汕大，不過基金會亦曾指出，其辦公室連同其他於內地的員工，因為內地監管要求已重新遷至深圳辨公。而該報周一去到汕大，亦發現基金會於汕大曾經使用的辦公室，其標誌已被移除。

對於李澤楷將被剔出，李嘉誠基金會回應該報指，未有留意到有關舉動，並補充指，李澤楷將會與李嘉誠繼續支持汕大的發展。另外，將會由李嘉誠汕頭大學基金會的執行董事出席今日的畢業典禮。

李嘉誠去年出席大學畢業禮，宣布交棒予次子李澤楷，又指其基金會同仁會繼續推動教育改革。當時報道指，這是李嘉誠最後一次以汕頭大學名譽主席身分，連同李嘉誠基金會董事李澤楷、汕頭大學校長姜虹等嘉賓出席畢業禮。李嘉誠基金會對汕頭大學捐款已逾100億港元。

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