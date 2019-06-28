中美G20會面前夕，雙方各持己見，中國堅稱加徵的關稅必須全部取消等協議條件沒有改變，而白宮經濟顧問庫德洛表示，兩國首腦會談沒有預設條件，執行機制必須成為談判的一部分。兩國企硬，太平洋投資管理公司(Pimco)表示，「彰顯了兩國距離達成協議有多遠」。美股道指低開13點後窄幅波動，最多升70點，最低則跌71點，波幅約142點。美國債息下跌，10年期跌3.28個基點，報2.0140%，比特幣(Bitcoin)暴跌，曾於10分鐘內暴跌逾1800美元。波音737 Max再發現安全漏洞，拖累股價表現。

道瓊斯工業平均指數收跌10點，跌幅0.04%，報26526點。標普500指數收漲11點，升幅0.39%，報2924點。納斯達克綜合指數收漲57點，或0.74%，報7967點。

波音跌2.91%，報364.02美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低74點，而聯合健康保險升1.18%，報246.34元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果收市報199.74元，跌0.03%，谷歌母公司Alphabet收市報1076.63元，跌0.34%，亞馬遜收市報1904.28元，升0.33%，Facebook收市報189.5元，升0.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.01%，報382點。德國DAX指數收漲0.21%，報12271點；法國CAC 40指數跌0.13%，報5493點；英國富時100指數收跌0.19%，報7402點。