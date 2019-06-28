恒指昨升399點，收報28,621點，成交金額784億元。習特會前樂觀情緒未能利好美股，三大指數均衝高後大幅回落，但相對落後的港股一於少理，全日升勢不斷擴大，友邦（1299）創新高，連同內銀、濠賭股等撐起大市。收市後傳出美國聯邦航空管理局（FAA）確認波音737 Max型號飛機有新隱患，必須先解決後才能復飛，波音盤前大跌6%，拖累道指期貨轉跌，港股夜期曾顯著跌近百點。

美股對於財長梅努欽的樂觀言論反應欠佳，三大指數高開後顯著回落。始終美股大幅彈升後已回到最高位，可以說全不受貿易戰影響，中美有望達成停戰協議，自然不會對美股有很強刺激作用。再考慮到近期經濟數據欠佳，聯儲局又未必如想像中鴿派，投資者趁高減持增加靈活性亦很正常。

中美有望停戰 外資或重新流入中港股市

受到美股表現欠佳影響，港股開市也僅升131點，但之後愈升愈有，最終更以全日最高位收市。相對於美股，中港股與高位仍有一段距離，很多外資也因為貿易戰而刻意降低中港股市投資比重。據報道，中美有望達成6個月的停火協議，有這個窗口期，外資應會重新配置區內資產，後市應可樂觀一些。但要留意，今年首季恒指因中美貿易談判樂觀預期而大升，但前提是由26,000點水平起步，現已處於28,500點水平，要大幅上升難度極高，除非重磅的內銀股大幅上揚。

筆者周二指工行（1398）除淨當日收市價買入，大約在1個月便可回升至除淨前水平。當日傳出內銀股違反美國制裁禁令的消息而大跌，結果由當日收市價5.61元計，也升了約1%，暫時看與往年沒有太大分別。至於周一建議逢低買入黃金及金礦股，金價連日急升後再現波動，先是受到聯儲局主席鮑威爾為7月減息降溫，後再有受到中美談判利好消息刺激，顯著回落至1400美元關口，連帶比特幣也由先升破14,000美元，後再失守11,500美元。

減息長遠利好金價 金礦股逢低吸

金價突破多年阻力後，一定會有劇烈波動才會出現明確趨勢。但從美國經濟數據全面偏軟，市場都相信2020年至2021年會有很大衰退風險，當局減息是大方向。即使歐盟、日本等非美國家或許更差，但全球利率向下還是利好金價。至於中美達成協議，大家都清楚只可能是階段性，雙方會因自身問題，例如經濟壓力、國內政治壓力等，出現階段性停火，但長期來看還是走向決裂。金價、金礦股回落，依然是收集的機會。

基金增持西部水泥 估值殘值博

內地水泥股近日偏強，除了龍頭海螺（0914）、潤泥（1313）外，較少人提及的西部水泥（2233）亦可留意。集團主要在陝西和關中地區產銷水泥，陝西今年固投增長快速，全省固定資產投資按年增長9.2%，增速高於全國的2.9個百分點。當中房地產業民間投資按年增長26.6%，增速比上年同期提高11.9個百分點，需求強勁。而從2018年業績可見，集團水泥及熟料銷量下跌而收入增加，毛利及純利更是激增，可見區域性運作、錯峰生產等已見明顯效果，可以預期今年就算不大幅增長，要維持去年的盈利能力也問題不大。今年預測市盈率不足5倍，估值低殘，近月先後獲新加坡投資公司GIC及富達基金增持至7%及5.01%，作價1.12元及1.03元，相對於現價1.15元相差亦不遠。

[張兆聰 還看今朝]