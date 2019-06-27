尊貴的陳議員：

你好！晚生姓羅，是一個任職於投資銀行、距離收成期依然遠得很的80後。和陳議員一樣，小弟一直很努力工作，嫖賭飲蕩吹全部不好，很辛苦儲了很多年錢，才成功儲到首期「上車」。現在生活當然及不上陳議員般已經「上岸」，但以六位數字的月入，供樓後生活不是問題。雖然我不太喜歡看法國電影，喝咖啡也只為了早晨上班提神，但有車有樓，請容許我大膽地稱呼自己作中產。

陳議員說，反送中條例的示威者衝擊議會，是「搞亂香港」，破壞了很多人、包括閣下的平穩生活，更說是很多中產的心聲。對不起，波哥你不代表我，而我身邊的金融業同事、行家，大部分也與閣下持相反意見，你也同樣不能代表他們。鋪天蓋地，兩次逾百萬人的反送中遊行，如果你說除了年輕人外，當中沒有最少兩三成是中產，也只能說你是刻意蒙蔽自己的雙眼。

建制派經常說，不要將某某議題政治化，今天我們不談政治，只談錢，只談中產最喜歡的錢。中產反送中，原因很簡單，就是怕錢少了、資產減值了。一個已深入民心的概念，是香港有巨額內地來的資金，無論是樓市、股市，抑或是陳議員最熟悉的保險產品，內地人都是捧場客。內地錢為何要南流香港？自然是覺得放在香港比放在內地安全。姑勿論這些北水是否黑錢，就當有正當來源，只有匯到香港後，才會由名義上的自由資金，變成實際上的自由資金。香港作為內地資金停泊港的角色，相信波哥你所屬的保險業界，一定受惠不少。

一旦送中條例通過，會有甚麼推想出來的結果？建制派最喜歡說外國勢力說三道四，我就撇除外資不說，走得最快的肯定是中資，特別是由內地高官家族、富商世家匯入香港的資金，只因送中具備凍結資產的「孖生」條款。內地資金如能逐點分批撤走，香港或仍能勉強承受，但若果是在短時間內大額撤走呢？樓市、股市下挫必定逃不掉。手握物業、甚至幾個物業的中產，當然不想見到這樣的慘況發生，這就是將中產推上街頭的動力。

廢老們總喜愛將樓價下跌，歸咎成年輕人衝擊、示威演變出來的後果。我當然不會冒犯陳議員說你是廢老，儘管閣下在言談之間，也暗露這種想法。事實勝於雄辯，看看14年佔中，本港樓價在佔中前後，究竟是升是跌？事實証明，只要有資金流入本港，除非遇上沙士或金融風暴等數十年一遇的「黑天鵝事件」，否則熱錢定能支持樓價維持高位。究竟是年輕人示威對樓價的負面影響大，抑或是與你同屬建制陣營的石禮謙議員，叫停啟德買地交易的負面影響大？別當中產是傻瓜，答案早已昭然若揭。

陳議員，保險業是你所屬的功能組別，但我實在很懷疑，是否由於你已經位處老闆級別，聽不到中下層保險經紀的跑數之苦？究竟香港有多少百分比的保險投資產品或保單，是由內地資金或內地人所購買？或許幾年前，內地突然傳出限制使用銀聯卡來港買保險產品，隨即引起業界一片恐慌，便可見一斑。陳議員你已步入收成期，當然可以不用理其他人死活，甚至是不用理保險業界的死活，只是難為了選你出來的功能組別選民 ------ 對不起，不記得你是0票自動當選，而且保險業只有公司票，險企高層與你同一鼻孔出氣，你自然更不需要向選民交代，毋須如你的建制盟友麥小姐般勞氣，為憂慮失落選票而「中出」特首。

除了保險業，不少中產任職的金融服務界，一樣對送中條例敬而遠之。或許你可以問問建制盟友張華峰議員，本港究竟有多少證券行是由中資持有？又究竟有多少間行並無實際業務，主力替各路北大人洗錢？與投行、證券業行家閒聊，你知道業界對送中條例有多憂慮嗎？就當外資、港資不走，內地客走三成，也不知多少證券行或資產管理公司要就此壽終正寢。斷人衣食猶如殺人父母，政府無風起浪，令一向政治冷感的中產，都感到飯碗受威脅。沒有普選，中產未必會太上心；沒有北水、沒有飯開，才是官逼民反的大問題。

當然，此時此刻，送中條例已暫緩，中產算是鬆一口氣。政府或建制派當然希望能撫平中產的創傷，讓這群不太理政治、不太支持也不太反對政府、總之不影響生活就會乖乖收聲的中產能平伏下來，下次選擇繼續支持建制，最不濟也繼續保持沉默，但這只是另一個「很傻很天真」的想法。

中產醒覺，或許是這次反修例矛盾下，政府最意想不到的後果，波哥你的老闆級中產圈子，當然聽不到這些聲音，但我身邊大批30至50歲的中產，他們既不認同年輕人的衝擊行為，但亦很不齒「克警」受了兩句挑釁就理性盡失的發洩舉措；他們覺得泛民「口號式」地爭取民主很頹廢，但覺得建制「橡皮圖章式」的奴才相更可惡；對於或許具經濟效益的政策或基建，如高鐵、填海等不會反對，但亦認同政府需要制衡，議會不應只得一種聲音，避免再出現如「送中條例」般數夠票便硬推上馬的歷史重演。

聽說陳議員本屆立法會任期屆滿後，將會退下火線。或許你在退休後某個乘著涼喝著茶的下午，會突然想起，每個月能為你帶來租金收入的物業和車位，也是因為有過百萬人上街令送中條例暫緩，才能倖免於資產減值的結果。

羅仕揚 敬上

寫於距離50年不變限期前28年

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