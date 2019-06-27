【新股上市】晉商銀行明日招股 入場費4020元
文章日期：2019年6月27日 18:32
晉商銀行（2558）宣布公開招股8.6億股，發售價範圍為3.8元至3.98元，自周五（28日）至7月11日招股，預計在7月18日掛牌。以每手1000股計，入場費4020元。
以建議發售價範圍的中位數3.89元計算，經扣除就全球發售應付的承銷個金及估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，銀行估計全球發售所得款項淨額合共約32.5億元。
晉商銀行指，集資所得擬將全球發售所得款項淨額用於強化資本基礎，以支持業務的持續增長。
西部省份的城商行資產質量向來較為市場關注，去年晉商不良貸款率上升0.23個百分點，五成貸款來自製造業和採礦業，該行首席風險官張雲飛表示，該行資產質量穩定，撥備覆蓋率上升，總體資產質量可控。該行已進行貸款行業和客戶調整，單個行業佔比有所下降，亦會選擇行業中優質客戶貸款。
晉商銀行去年淨利潤上升6.75%至13.13億元人民幣，不過主要收入淨利息收入下跌20%至31.78億元人民幣，淨息差下跌0.55個百分點，至1.7厘。
包商銀行上月被人民銀行接管，晉商銀行首席財務官侯秀平指，流動性沒有緊張，向市場借貸沒有問題。
記者：歐陽偉昉
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