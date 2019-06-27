傢俬股歐化國際（1711）公布截至今年3月底止全年業績，期內收入跌6%至2.43億元，公司由盈轉虧，淨虧損為396.8萬元，去年純利錄得847.7萬元，原因為新店未營業時的租金支出，以及營運費用增加，毛利率則微跌0.7個百分點至62.7%。

歐化執行董事兼行政總裁吳冠強表示，上個財年收入下跌，暫未能透露今個財年的表現，不過公司會積極發展大眾化市場，例如床褥及梳化品牌「歐化寶」及期內開設、針對中端客群的品牌「at. home」，去年分別佔公司總收入12.6%及3.3%。

英皇集團首席財務總監朱偉明表示，外圍不穩定因素，如中美貿易戰的確影響整體消費意欲，不過公司出售家居產品，大部人計劃買樓並非短時間作出決定，加上香港樓市暢旺，公司新品牌切合中小型家庭，相信不影響更換傢俬的剛性需求。

朱偉明又稱，公司全年EBITDA為597.7萬元，上半年仍錄得虧損80萬，反映下半年營運已轉虧為盈。吳冠強表示，下半年為行業傳統旺季，加上新店完成裝修可以營業，令下半年收入較佳。他指出，業績扭虧是未來期望之一。

歐化期內共設20個銷售點，今年6月亦在天水圍開設「多眠樂」分店，公司執行董事兼營運總監莫鳳蓮表示，即使沒有中美貿易戰，公司開店時亦會非常審慎，強調會致力完善零售網絡。

記者：蕭嘉聰