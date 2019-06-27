六福（0590）公布2019年度業績，純利升9%至15億元，派末期息0.6元，全年派息比率為45%。期內收入升8.8%，而經營溢利升14.3%，毛利率跌0.3個百分點，跌至25.4%。

受到中美貿易戰導致宏觀經濟狀況於下半財年突然轉差，平均存貨周轉日數由去年的257日，上升至273日，其中黃金產品之存貨周轉日數為由156日升至171日，珠寶首飾產品之存貨周轉日數則由405日降至397日。

截至3月底，全球六福店鋪1828間，淨增加197間。

同店銷售增長方面，集團整體增長3.1%，低於去年同期的9.2%。其中，香港及澳門市場增長4.6%，低於去年的9.4%，而內地市更倒退2.6%，去年同期則為增長4.6%。黃金及鉑金產品的同店銷售增長4.4%，去年同期增長6.6%，珠寶首飾產品則為1.4%，去年為13.3%。

今年4月至6月首三周的同店銷售方面，香港及澳門市場錄得低雙位數字跌幅，而中國內地市場的自營店及品牌店之同店銷售增長分別為中單位數字跌幅及低單位數字升幅。

六福收報25.4元，升3.46%。

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