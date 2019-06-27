自願醫保(VHIS)及延後年金在4月推出後，都成為保險公司搶佔市場，其中英國保誠公布延後年金產品銷售額上升了3倍 ，投保者年齡集中在41-60歲，佔70%。至於自願醫保則有80%投保者選擇靈活計劃，而參加計劃有60%是新客戶。本地客戶因為政府推動自願醫保(VHIS)及延後年金推出增加了投保，至於內地保單佔有率近年亦在業界舉足輕重，根據香港保監會數據顯示，內地保險保單佔業界新生意約26%，與市場情況相若。而保誠行政總裁容佳明表示，第一季保單增長達14.6%，但第二季增長因為受到中美貿易有所影響，客戶會多了一層考慮。不過，長遠而言仍然對今年業務增長有信心。另外，在大灣區設立服務中心仍然局限在中國相關部門及香港保監及保險業聯會磋商階段，他表示未有落實時間表。

保誠保險推出「危疾首護保」，以吸引年青人投保，保費較公司相似產品保費低了20%左右，該保障計劃保障範圍包括74種病況，包括癌症、心臟病和中風等56項嚴重病況和18項早期嚴重病況，該計劃提供終身保障，並在受保人索償時一筆過支付賠償金額。若在31歲前投保，首15年可獲175%保額賠償。

記者：龍彩霞