中美貿易談判有緩和跡象，利好中港股市走勢。港股於期結日造好，以全日最高位收市，收報28621點，創近兩個月高，升399點或1.42%，成交金額784億元；國指升131點或1.22%，報10897點。

國際金融股造好，友邦（1299）領升大市，埋單升1.94%，收報84.2元，貢獻恒指57點；其次為匯控（0005），收升1.4%，收報65.05元，推高大市37點。港鐵（0066）升勢未止，今日再升0.57%，收報52.85元。港鐵已連升11日，累升8.9%。

內銀全面回升，工行（1398）升1.43%，收報5.68元；建行（0939）升1.67%，收報6.68元；交行（3328）升0.84%，收報5.98元；中行（3988）升1.23%，收報3.29元。

港銀亦同步走強，恒生（0011）升1.86%，收報197.2元；中銀香港（2388）升0.99%，收報30.7元。

貿戰有曙光，相關概念股亦反彈。手機設備股受捧，舜宇（2382）升4.03%，收報81.3元，屬今日表現最強的藍籌；瑞聲（2018）升2.91%，收報44.25元。5G概念股有支持，中興（0763）漲6.2%，報23.1元；中移動（0941）升1.56%，收報71.4元。

其餘異動股方面，遭沽空報告狙擊的信義玻璃（0868），今日表現未受影響，收市升1.5%，報8.36元。

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