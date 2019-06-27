【新股情報】安樂工程明起招股 潘樂陶僭建無阻任公司主席
文章日期：2019年6月27日 15:53
本地機電工程集團安樂工程（1977）申請上市一年，終於再有進展。據市場消息，公司明日開始招股，至7月4日，擬發行3.5億股，以每股1.2元計，集資額4.2億元，一手2000股入場費為2424.18元，料7月12日掛牌，交銀國際為獨家保薦人。
公司今次引入兩名基石投資者，包括公益金前執委會主席余錦基認購4000萬元及軟庫金匯（0648，現稱中國華仁醫療）聯席主席黃森捷拿督認購1000萬元，各有禁售期6個月。
安樂工程原定今日在港舉行投資者推介會，惟臨時取消。據了解，公司管理層要出席其他重大會議，強調公司上市時間表不變，將如期推行。
安樂工程的控股股東兼主席為本港律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶，透過Arling Investment持有公司股權84.63%。公司去年4月首次遞交主板上市申請，當時潘樂陶被指僭健，今年4月被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款2萬元。
按公司最新的招股文件，公司董事及獨家保薦人認為，相關判決不代表潘樂陶涉及不誠信或欺詐，亦無反映他欠缺正直品質，同時罰款2萬元反映罪行較輕，而且潘已即時完成規定的糾正行動，故不影響他出任公司主席一職。
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