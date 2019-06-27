本地機電工程集團安樂工程（1977）申請上市一年，終於再有進展。據市場消息，公司明日開始招股，至7月4日，擬發行3.5億股，以每股1.2元計，集資額4.2億元，一手2000股入場費為2424.18元，料7月12日掛牌，交銀國際為獨家保薦人。

公司今次引入兩名基石投資者，包括公益金前執委會主席余錦基認購4000萬元及軟庫金匯（0648，現稱中國華仁醫療）聯席主席黃森捷拿督認購1000萬元，各有禁售期6個月。

安樂工程原定今日在港舉行投資者推介會，惟臨時取消。據了解，公司管理層要出席其他重大會議，強調公司上市時間表不變，將如期推行。

安樂工程的控股股東兼主席為本港律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶，透過Arling Investment持有公司股權84.63%。公司去年4月首次遞交主板上市申請，當時潘樂陶被指僭健，今年4月被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款2萬元。

按公司最新的招股文件，公司董事及獨家保薦人認為，相關判決不代表潘樂陶涉及不誠信或欺詐，亦無反映他欠缺正直品質，同時罰款2萬元反映罪行較輕，而且潘已即時完成規定的糾正行動，故不影響他出任公司主席一職。

其他報道：

【出手降溫】傳人行指導銀行以利率手段調控房貸規模

【沽空狙擊】遭沽空機構狙擊 波司登： 指控「子虛烏有」

【否極泰來】華南城：中美貿易戰對客戶影響微

【中美角力】傳中美同意暫時停火

【有片：選股王】賭收數據即將公布 又係時候買濠賭股?