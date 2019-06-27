波司登（3998）今日舉行業績發布會，被問及有關近日集團遭沽空機構Bonitas Research（博達思）連番追擊，指該集團誇大公司收入及盈利表現，並稱集團「股票毫無價值」，管理層於會見記者時，多番強調集團只會專注「把自己做好」， 董事局主席兼首席執行官高德康稱會保留法律追究權利，並指沽空機構的指控屬「子虛烏有」。

集團今早再發澄清通告，反駁沽空機構報告的指控。首席財務官兼副總裁朱高峰表示，公告已詳細列明及解釋被沽空機構「故意放大」或「遺漏」的數據，又稱從未與該機構接觸，「不知對方動機」。他又指，集團該回應的，均會透過公告適時向市場披露。

遭沽空機構狙擊後，集團股價曾跌至1.73元並停牌。朱高峰指，沽空報告短期對股價造成影響屬正常，集團並沒有「花一分錢」在市場上進行回購以穩定股價。他又稱，集團很有信心股價會重上應有水平。

集團在上個財年的分銷開支達34.34億元（人民幣 · 下同），同比升40.32%。朱高峰透露，集團於上個財年完成了1200家分店的改造，並開設約1000家分店，未來兩年將加快完成所有門店的改造。

波司登公布截至3月底止的全年業績，純利和收入均錄得雙位數增長，分別大升59.4%至9.81億元，以及16.9%至103.8億元。集團擬派末期息6仙。

記者：周綺琪

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