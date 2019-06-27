華南城（1668）公布截至4月底的全年核心多賺8.8%至17.5億元，每股派末期息0.05元，按年持平。公司全年收入上升9.2%至102.7億元，當中持續性收入增14.6%至23.15億元。問到中美貿易戰對公司旗下物流及倉儲等業務可受影響，執董兼副主席馮星航指對其客戶「未至生存不到」，甚至輕微。

他指，假設批發商以每平方米50元租用50平方米地方，月租才2500元，加上人手僅萬餘元成本，但訂單往往數十萬元，故影響不大。

不過公司在投資方面則會較審慎，首席財務總監許進業指出，管理層平衡了各項因素後對業務仍有信心，但在經濟環境、不確定因素等下，更想公司平穩發展，會保持充裕資金，令投資土儲時更靈活。

至於公司上半年多次發行高息美元債，馮星航表示「最壞、最艱苦的時刻已過」。他及許進業解釋指，公司主要融資渠道並非境外，而是內地銀行貸款及資本市場，但去年內地去槓桿下，令公司去年無做到融資，但上年卻要還款74億元，今年最艱苦是1月份要還36億元，五月還24億元，但一切順利完成。截止4月底的融資成本僅7.2%，僅較前財年增加0.5個百分點，相信在未來政策放寬，加上一些小型公募債及私募債發批出及中票等，將有助公司融資情況。

記者：方楚茵

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