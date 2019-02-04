中美貿易談判再現曙光，內地股市造好，港股跟隨向上。恒指高開130點，雖然開市不久一度倒跌，最多跌65點，低見28287點，惟之後已重拾升勢，最多升過331點，高見28553點，半日收報28542點，升320點或1.13%，收復50天線，成交金額387億元；國指升140點或1.31%，報10906點。

騰訊（0700）領升大市，開市已觸及350元關口，半日升1.32%，收報353.6元，貢獻恒指37點；其次為建行（0939）升1.52%，收報6.67元，推高大市32點。已連升十日的港鐵（0066）終現疲態，半日回吐0.19%，收報52.45元。

澳門即將公布博彩數據，濠賭股偷步炒上。銀娛（0027）升3.87%，收報52.35元，屬半日表現最好藍籌；金沙中國（1928）升2.75%，收報37.35元。

受負面消息影響的內銀股，半日全線反彈，工行（1398）升1.79%，收報5.7元；建行（0939）升1.52%，收報6.67元；交行（3328）升0.51%，收報5.96元；中行（3988）升1.23%，收報3.29元。

中美貿易有新進展，一眾貿戰概念股亦見受捧。手機設備股走強，瑞聲（2018）升3.02%，收報44.3元；舜宇（2382）升3.13%，收報80.6元。5G概念股同樣走強，中興通訊（0763）升7.81%，報23.45元；中移動（0941）升1.14%，收報71.1元；中國鐵塔（0788）升1.9%，報2.09元。豬肉萬洲（0288）亦有支持，收升2.66%，收報8.1元。