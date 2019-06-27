國統局公佈5月份全國規模以上工業企業利潤，按年增長1.1%，而4月份為下跌3.7%。1至5月份規模以上工業企業利潤同比下降2.3%，降幅比1至4月份收窄1.1個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指，5月份銷售增長明顯加快，規模以上工業企業營業收入同比增長5.0%，4月份為下降0.7%。

主要裝備製造業、煤炭行業利潤回暖。5月份，受新產品上市帶動產銷回升以及同期基數較低影響，電子行業利潤同比下降6.6%，降幅比4月份大幅收窄24.4個百分點；受市場需求回暖影響，電氣機械行業利潤增長19.7%，增速比4月份加快18.0個百分點，通用設備、專用設備行業利潤分別增長7.9%和17.3%，4月份分別為下降14.1%和12.0%；受煤炭價格回升影響，煤炭開採行業利潤增長20.3%， 4月份為下降13.2%。上述5個行業合計影響全部規模以上工業企業利潤增速比4月份回升6.0個百分點。

高技術製造業、戰略性新興產業利潤增速由負轉正。 5月份，規模以上高技術製造業、戰略性新興產業利潤同比分別增長6.2%、6.7%，增速分別比全部規上工業高5.1、5.6個百分點，4月份分別為下降15.1%、8.4%。

企業效益方面亦見改善。人均產出效率提高，5月末，規模以上工業企業人均營業收入為132.8萬元(人民幣．下同)，同比增加11.1萬元；成品存貨周轉加快，周轉天數為17.5天，同比減少0.1天；槓桿率繼續降低，企業負債率為56.8%，同比降低0.6個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.3%，同比降低1.4個百分點。

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