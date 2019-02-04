美國總統特朗普將於6月29日上午11:30與中國國家主席習近平會面，恒指今早高開130點或0.47%，報28352點，成交金額15億元；國指今早高開58點或0.55%，報10824點。

恒安（1044）升2.14%，報57.35元， 是升幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.7%，報64.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點。

神華（1088）跌6.2%，報16.34元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

華潤置地（1109）與保利置業（0119）合組財團以超過129億元，奪得啟德跑道區4C區1號住宅地，雖然地皮中標價金額創跑道區新高，但以每方呎樓面地價18,080元計，則較上月會德豐（0020）等財團投得的4C區2號地皮低近8%。潤地開市報34.55元，升1.17%；保利開市報2.87元，升0.35%。其他地產股方面，長實集團（1113）升0.74%，報61.35元；恒地（0012）升0.12%，報42.5元；新地（0016）升0.68%，報132.3元；新世界發展（0017）升0.33%，報12.22元。

廉署拘港交所（0388）IPO部門前高層，懷疑涉貪，證監搜兩家保薦人。留意港交所或潛在涉及事件的股份表現。港交所（0388）升0.66%，報275元。

沽空機構GMT Research報告質疑信義玻璃（0868）的內地業務真偽。信義玻璃初步回應表示，指控毫無根據，會盡快再詳細回應。信義玻璃開市報8.2元，跌0.485%。

專欄消息人士透露，屈臣氏集團幾個月之前，一度研究入股或收購Ztore，但最終當然未有成事。同業香港電視（1137）開市報4.65元，升1.08%。

金管局表示，首季銀行壞帳率上升，零售銀行的內地相關貸款，其特定分類貸款比率由0.64％升至0.75％，無論升幅或實際數字都高於整體。

再多兩間銀行取消最低結餘收費，分別是恒生銀行（0011）及東亞銀行（0023）。恒生開市報194元，升0.2%；東亞開市報21.3元，無升跌，中銀香港（2388）升0.33%，報30.5元。

波司登（3998）再澄清沽空機構報告，指報告內的指控為單方面及具有誤導性，並認為該等沽空報告內關於公司及其財務業績之結論為不正確。開市報2.06元，升1.4%。

中國智能（0395）昨日大跌39.4%，收報0.191元，收市後發公告指，無論是否屬於所謂的或涉嫌的市場操縱活動，公司均未參與或以其他方式參與其中。媒體報道不涉及公司的事務，不會影響運營。開市報0.215元，升12.5%。

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