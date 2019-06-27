波司登（3998）再澄清沽空機構報告，指報告內的指控為單方面及具有誤導性，並認為該等沽空報告內關於公司及其財務業績之結論為不正確。

對於「財務報表中虛構純利」，公司指，根據上市規則，綜合財務報表僅須披露集團主要附屬公司，而這視乎管理層判斷及估計。而沽空機構亦因採用工商年報以12月底止，而公司則用3月底止的報告，不同報告期間引致集團於過去3年的綜合財務報表與該等沽空報告之間約2億元人民幣(下同)的溢利差異。另外，沽空報告亦忽略了附屬公司涵蓋範圍不同造成的影響，從而產生7.7億元的差異。

對於「虛構「杰西」的收購後收入」，公司指，收入的差異乃主要由於國際財務報告準則下收入確認的會計處理差異，而淨溢利的差異乃主要由於分配至綜合範圍內的境外公司及香港美滿有的商標使用權及設計費用，以開支及內部抵銷計算所影響。

對於「周美和並非『杰西』的創辦人」，公司指，因為稅務豁免所需，周美和直至2008年並未持有深圳杰西任何股權，但周美和一直是深圳杰西的最終實際控制人。「杰西」於1998年推出，有關業務其後由深圳杰西進行。

對於「『邦寶』交易的賣方」公司重申，已聘用國際著名及專業的核數師、法律顧問、估值師及╱或其他顧問，以對每項收購女裝時裝品牌進行盡職審查及估值，確保符合集團及公司股東的整體利益。

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