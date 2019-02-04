美股道指跌11點，港股ADR升81點或0.29%，報28302點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.59%，折合報351.06元；匯控（0005）升0.22%，折合報64.29元；建行（0939）跌0.09%，折合報6.56元。

今日焦點股份可留意：

華潤置地（1109）與保利置業（0119）合組財團以超過129億元，奪得啟德跑道區4C區1號住宅地，雖然地皮中標價金額創跑道區新高，但以每方呎樓面地價18,080元計，則較上月會德豐（0020）等財團投得的4C區2號地皮低近8%。

廉署拘港交所（0388）IPO部門前高層，懷疑涉貪，證監搜兩家保薦人。留意港交所或潛在涉及事件的股份表現。

沽空機構GMT Research報告質疑信義玻璃（0868）的內地業務真偽。信義玻璃初步回應表示，指控毫無根據，會盡快再詳細回應。

專欄消息人士透露，屈臣氏集團幾個月之前，一度研究入股或收購Ztore，但最終當然未有成事。留意上市同業表現。

金管局表示，首季銀行壞帳率上升，零售銀行的內地相關貸款，其特定分類貸款比率由0.64％升至0.75％，無論升幅或實際數字都高於整體。

再多兩間銀行取消最低結餘收費，分別是恒生銀行（0011）及東亞銀行（0023）。

波司登（3998）再澄清沽空機構報告，指報告內的指控為單方面及具有誤導性，並認為該等沽空報告內關於公司及其財務業績之結論為不正確。

中國智能（0395）昨日大跌39.4%，收報0.191元，收市後發公告指，無論是否屬於所謂的或涉嫌的市場操縱活動，公司均未參與或以其他方式參與其中。媒體報道不涉及公司的事務，不會影響運營。

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