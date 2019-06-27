美國財長梅努欽表示中美貿易談判完成90%，刺激美股期貨於開市前上升過百點，但其後報道有關消息的CNBC作出更正，表示是曾經談妥90%的內容，道指正式開市時只高開51點。美國5月份商業設備訂單反彈至四個月高位，顯示企業投資仍在增加，但另一方面，美國總統特朗普警告，若與中國國家主席習近平在G20峰會上如期會晤後，未就貿易協議取得進展，將對中國輸美商品大量加徵關稅，好淡消息夾雜下，道指最高曾升111點，收市倒跌。另外，特朗普在未有說明起訴理據之下，稱應該起訴谷歌和Facebook，亦拖累兩股表現。

道瓊斯工業平均指數收跌11點，跌幅0.05%，報26536點。標普500指數收跌3點，跌幅0.13%，報2913點。納斯達克綜合指數收漲25點，或0.33%，報7909點。

Travelers跌2.89%，報148.7美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低30點，而波音升1.52%，報374.94元，貢獻道指38點。

科技股方面，蘋果收市報199.8元，升2.16%，谷歌母公司Alphabet收市報1080.32元，跌0.66%，亞馬遜收市報1897.83元，升1.04%，Facebook收市報187.66元，跌0.62%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.32%，報382點。德國DAX指數收漲0.14%，報12245點；法國CAC 40指數跌0.26%，報5500點；英國富時100指數收跌0.09%，報7416點。